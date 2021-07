Kaido Jõeleht kiiret inflatsiooni ei karda, aga korterit ostma julgustab ikka

Kaamos Groupi looja ja omanik Kaido Jõeleht ei arva, et ees terendab raju inflatsioon, ent kuna kinnisvara on üks kindlamaid investeeringuid, siis üleskutse kortereid osta on tema meelest sellegipoolest asjalik.