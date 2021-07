Meelis Einstein: lähiajal tuleb defitsiidi kiuste kõvasti ehitada

Meelis Einstein. Foto: Andres Haabu

Rohepööre toob kaasa rohkelt ehitustööd ning ees ootab ka vältimatu hinnatõus, kirjutab Kunda Nordic Tsement ASi tegevdirektor Meelis Einstein Äripäeva infopanga ehitusmaterjalide tootjate aastaraportile antud kommentaaris.

Ehitusmaterjalide sektor on lai, sellepärast ei saa välja tuua universaalseid trende. Täiteainete (liiv, killustik, kruus ja tsement) defitsiit või puudus näiteks ei kummita. Harjumaal varud küll vähenevad ja kuna uusi kaevandusi avada ei saa, siis tuleb kriitiline piir ette mõne aastaga.

Importmaterjalidega on teine lugu – neid ei saa kätte ja hinnad kerkivad jõudsalt. 2021. aasta on pärast esimese kvartali langust toonud alates teisest kvartalist kaasa ehitusmahtude jõudsa tõusu. See on suuremaid mõjureid meie äris praegu. Kliimaeesmärgid otseselt veel ehitusmaterjalidele ei mõju, aga kui kogu seda kallist rohepöörde plaani vaadata, siis paistab silma, et palju on vaja ehitada. Näiteks taastuvenergia toomine tuleb viia uuele tasemele ja rajada vesinikuenergeetika. Need kõik on vaja välja ehitada. Kui tahame CO 2 -neutraalseks saada, siis on vaja kõvasti investeerida.

