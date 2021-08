Karl-Eduard Salumäe: diivanil vegeteerides õudsat lõppu oodates

Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe Foto: Andras Kralla

Kliimaraporti-järgses retoorikas on palju hädakisa, kuid vähe visioonivilla, nendib Äripäeva arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe.

„Igasugune tarbimine on energiatarbimine. Ilmselgelt me elame ikkagi raiskamise majanduses. Me ootame majanduskasvu kui valget laeva, mis meid päästab, aga seesama majanduskasv viib meid tegelikult ka hukatusse,“ rääkis Tartu Ülikooli geofüüsik Piia Post rahvusringhäälingu teisipäevastes raadiouudistes.

