Taani saadik: 2023. aastal panustame rohepöördesse vähemalt pool miljardit dollarit

Taani Kuningriigi suursaadik Eestis Kristina Miskowiak Beckvard. Foto: Erakogu

Eelseisev kliimakohtumine Glasgows (COP26) peab kandma sõnumit, et üheskoos suudame saavutada oma ambitsioonikad eesmärgid parema ja rohelisema tuleviku nimel, kirjutab Taani Kuningriigi suursaadik Eestis Kristina Miskowiak Beckvard.

Ilm on Euroopas ja kogu maailmas tänavu ning selle sajandi viimastel aastatel sageli meid hoiatanud. Kõik planeedi elusüsteemid on omavahel seotud ja nende halvenemine jõuab paratamatult ka meieni, kus iganes me ka poleks või kui turvaliselt end seni tunda oleme võinud.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099