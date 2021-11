Ökoidu eestkõneleja: Soomes metsatööstur mõtleb kaasa, Eestis naerab välja

Siim Kuresoo: VKG miljarditehas viitab välkuvale kirvele

Kas tõesti on Euroopa rohelepe see, mis sunnib Eesti metsi toitma ülisuurt tselluloositehast, küsib Eestimaa Looduse Fondi juhatuse aseesimees ja metsaprogrammi juht Siim Kuresoo. Mehaanilises töötlemises on tema sõnul lisandväärtus puidu ühiku kohta jätkuvalt oluliselt kõrgem kui keemilises ehk vähem puitu pakub rohkematele tööd ja sissetulekut.