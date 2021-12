Kristi Saare essee: millal see investeerimisbuum siis päriselt algab?

Kristi Saare. Foto: Liis Treimann

See, et Balti börsil käib väikese hulga rahatarkade inimeste omavaheline rahaliigutamine, on meelelahutuslikult meedial hea jälgida, ent reaalsusele otsa vaadates on meil siiski vähem investoreid, kui on võlgnikke, kelle pangakonto on kohtutäiturid arestinud, kirjutab investor Kristi Saare Äripäeva essees.

Sõitsin paar nädalat tagasi taksoga ühele üritusele ning muuseas küsis taksojuht, et kas olen see Kristi, kes investeerimisega tegeleb. Iga börsibuumi üle muretseja puhul lööks see kohe peas häirekellad lööma, et appi – taksojuhid investeerivad.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099