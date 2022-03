Bensiinihind püstitas ajaloolise rekordi, lähiajal hinnalangust näha ei ole

Bensiin 95 liitri hind suuremates tanklakettides tõusis selle nädala keskel sisuliselt 1,6 euroni (1,599 eurot), mis on ajaloo kõrgeim hind Eestis. Õliühingu tegevjuht Mart Raamat tunnistas, et põhjuseid selleks on erinevaid ning lähiajal ta kütuse hinnalangust ei näe.