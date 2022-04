Kaur Lass: kaotame aastaks 2030 poole regulatsioonidest ja poole maksudest

Küberturbes on paranoilisus praegu pigem kasulik

Ilmselt pole Eestis enam ainsatki juhti, kes kahtleks küberturbe vajalikkuses. Ent tehnoloogia ostmisest üksi on vähe, seda tuleb ka rakendada, uuendada ja arendada. Suurim risk on arvuti ja tooli vahel ning seepärast tuleb lisaks koolitamisele ka kontrollida, kas koolitus on töötajate turvakäitumist soovitud suunas mõjutanud.

