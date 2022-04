Aimar Ventsel: kas venelased tõesti tahavad elada vaeselt?

Aimar Ventsel. Foto: Ken Mürk

„Venelastel pole vahet, kas elada vaeselt või mitte“ on suur rahvuslik müüt, mida ebakindlas majanduslikus olukorras – sanktsioonid, ebakindel tööturg, kõikuvad palgad ja rubla kurss – kasutatakse Venemaal massiliselt pigem enese julgustamiseks, kirjutab etnoloogiadoktor Aimar Ventsel Äripäeva essees.

Kes natukenegi on jälginud Venemaa teemat, eriti sanktsioone puudutavat, on varem või hiljem kokku puutunud väitega, et mingid sanktsioonid ei aita, sest venelased on harjunud elama vaeselt. Selle väitega öeldakse ühe hingetõmbega veel välja see, et 1990. aastatel elas Venemaa veel vaesemalt. Ja et kui nad toona hakkama said, siis saavad ka nüüd.

