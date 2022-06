Raivo Hein: Eesti poliitikat jälgides tekib soov emigreeruda

Raivo Hein. Foto: Liis Treimann

Kujunenud poliitlises olukorras eelistaksin erakorralisi valimisi, kirjutab investor ja ettevõtja Raivo Hein.

Vaadates, kuhu meie poliitika on jõudnud, siis on tunne, et tahaks emigreeruda. Viimati oli nii mõni päev tagasi, pärast Jaanus Karilaiu ja Jaak Aabi intervjuude või Jüri Ratase Facebooki postituste lugemist. See tundub niivõrd kummaline, et nad peavad mind ja kõik teisi peale oma valijate rumalateks. Kahepalgelisus ja valed on selles maailmas nii tavalised, et hirm tuleb peale.

