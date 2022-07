Andre Nõmm: Eesti hõivab tüki tuleviku-universumist

Andre Nõmm. Foto: Liis Treimann

Selle asemel, et olla oligarhide parkla, on väikeriigil oluline otsida üles kohad, kus ta saab olla haamer, mitte nael, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm Äripäeva essees.

Finantssektori kandvateks märksõnadeks on olnud viimastel aastatel innovatsioon, rahapesu ja keskkond. See kolmainsus on tekitanud teravaid lahinguid, käsil on suurim rikkuste ümberjagamine finantssektoris alates ajast kui kaupmees Veneetsias hakkas kunagi laenutama ja protsendimäära alla suruma.

