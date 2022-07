Arvamused

Äripäev

29. juuli kell 4:00







Lugejate vastukaja: olukord linnaruumis on hull, miks me ometi ei austa üksteist?

Foto on tehtud 28. juulil Tallinnas Vana-Kalamaja tänaval. Foto: Erakogu

Äripäeva arvamusküljel ilmunud artikkel tõukerataste parkimisanarhiast Tallinna kõnniteedel tõi toimetusele ja ajakirjanikule rohkelt vastukaja nii sõnas kui pildis. Avaldame valiku lugejate antud tagasisidest sotsiaalmeedias.

Kalle: “See on tõsi. Bolt tõuksid ja rattad vedelevad teedel ees nagu mahavisatud ning on ohtlikud teistele liiklejatele. Ma imestan, et kõik poliitikud on vait. See tekitab kahtlusi… Sama Bolti prügi on ka tegelikult autod, mis hõivavad enda alla igasuguse parkla, kuhu saab tasuta parkida. Seal seisavad nad 24/7 nagu nende isiklik parkla. Maksumaksja raha eest on ehitatud parkla ja siis mingi eraettevõte kasutab seda!?”

Mai: “Kadriorus on õudne olukord. Nn kirjandustänaval on neid risti-põiki iga paar meetri järel. Lapsevankriga mööda ei saa, kõnnitee ääres on autod pargitud. Lenda või üle nagu Mary Poppins! Vedasin neid kõrvale ja manööverdasin."

Kristel: “Tegelikult saab juba praegugi ettenähtud kohta parkides soodustust, nii et tõesti, midagi tehakse – ainult et neid parkimiskohti on ikka hirmvähe. Küll olen täiesti nõus sellega, et Bolt võiks rohkem osaleda avalikus arutelus – isegi nende klienditeeninduse kättesaamine on täiesti võimatu! Liikluskultuuri tuleb kultiveerida ning kaabakaid on iga liiklusvahendi sees või otsas, isegi mõni jooksja võib tõugelda, kui tema sammu segama satud. Üksteise austamine linnaruumis on ikka väga visa tekkima.”

Sten: “Kui Los Angelese tänavatele ilmusid tõukerattad, siis oli seal samasugune probleem. Pahased, kuid ettevõtlikud losangelinod aga võtsid kätte ja hakkasid neid massiliselt ookeani viskama. Kaugel see meri Tallinnaski on.”

Sulev: “Prahas pillutakse ka jõkke.”

Parkimiskultuur Vabaduse puiesteel. Lugeja kirjutas, et teavitas nähtust ka rendiettevõtet. Foto: Erakogu

Petro: “Stiilinäide Vabaduse puiesteelt. Sai ka äpis raporteeritud – vahest võiks raporteerimise ja ümberpaigutamise eest krediiti kanda mu kontole (ja chargeda boonuse kakatriibutajate kontolt). Kahetsusväärselt ei ole fotot olukorrast, kus tramm avas uksed Paberi peatuses ja täpselt ukse ette oli keegi Bolti tõuksi parkinud. Ehk et parkis, astus trammi ja seejärel lõpetas äpis sõidu tehes pildi edukast parkimisest?”

Jaan: “See firma ei vastuta selle eest, kuidas tema tõukerattaid kasutatakse, ega ka selle eest, kuidas käituvad tänaval tema kullerid. See-eest kasvatab see ettevõte prekariaati. Härra Villig käis hiljuti isegi oma gümnaasiumis aktusel, kus ta tõi ennast eeskujuks, et vaat, milleni viib välja hea matemaatika, mille ta on selles koolis omandanud: see aitab tõhusalt kasutada teisi ära võimalikult odavalt: on võimalik efektselt välja arvutada, kuidas teenuste omahind on nullilähedane: vähemalt Bolt on sellest patust prii, et kulleritest prekariaat peaks hakkama kunagi pensioni saama. Samuti ei vastuta Bolt mitte grammigi oma prekariaadi või nt tõuksiklientuuri käitumise eest. Neid tõukse, mis on põiki kõnniteedel jalus, ei tohiks just nagu keegi kõrvaline ka eest ära panna, kuna neil hakkab tööle siis alarm.”

Aarne: “Need ülikiired elektroonsed ratturid kihutavad kõnniteel nii lähedalt ja nii kiiresti mööda. Just mõtled, et astud vasakule, kui äkki kihutab keegi noor sust sajakilomeetrise tunnikiirusega mööda. See ongi minu surm, kui ma vanaks ja töntsiks jään. Ta sõidab jalaluud ja kolju kuklaosa kindlasti puruks.”

Uste kinniparkimine on samuti levinud. Ka pildil olevast juhtumist on lugeja rendiettevõtet teavitanud. Foto: Erakogu

Karel: “Mul eelmisel suvel Pärnu vanematekodus (eramajade rajoon) toppis Bolt tõuksi ise otse jalgvärava ette (et noh, äkki hommikul hea võtta), nii et pidin üle astuma. Jõudsin üsna hilja koju, kui säärase takistuse avastasin. Tunnistan pattu, tõstsin ta maast lahti ja lennutasin selle kaarega mitu meetrit eemale. Sinna ta minust karjuma jäi. Uhke pole, aga pagan, vihaseks tegi, sest see polnud esimene kord.”

Virgo: “Kui ma ise tõuksi, ratta või rulluiskudega sõidan, on ikka väga tülikas peatuda ja seda valesti pargitut kõrvale tõsta.”

Andres: “Iga maha jäetud ratta eest 50–100 eurot lisaraha. Küll siis laadimiskohta viiakse.”

Andreas: “Alles postitati, et neile saab teatada kehvasti pargitud tõukeratastest ja teevad viimasele sõitjale 40€ trahvi."

Priit: “Hakkan valesti parkinuid tõukse koguma, teen pildi ja viin lattu. Tagatisraha 30€ maksab viimane kasutaja, kui tõuksi Boltile tagastan, igati tulus äri. Kui valesti pargid – 3 kuuks tõuksi kasutada ei saa.”

Evi: “Mis siin imestada, Helsingis viis firmat, ei midagi teistmoodi, vedelevad igal pool.”

Tänavatel vedelevad ümber kukkunud tõukerattad ei meenuta ühestki otsast innovatsiooni, vaid mõjuvad olmeprügina. Foto: Erakogu