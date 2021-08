Levinud probleem renditud elektriliste tõukeratastega on parkimine – rattad jäetakse sõidu lõppedes kuhu juhtub. Rendifirmad väidavad, et karistavad valesti parkijaid, kuid arvestades lohakalt tänavale jäetud rataste hulka, trahvid ilmselt ei mõju. Pilt on tehtud Tallinnas Kitsekülas, kus renditõuks blokeerib raudtee ületamist. Tähelepanuväärne on, et kohe kõrval on korralik rattaparkla. Foto: Neeme Korv