Neeme Korv: Bolt, võta appi piits ja präänik ning klaari kakatriibud!

"Mina olin siin!" Tüüpiline pilt Tallinna kesklinnast. Kasutaja ei ole parkinud, vaid on lihtsalt jätnud tõukeratta keset kõnniteed. Pisut kaugemal paistab Bolti kontor, mille ees olev tõuekrataste kobar viitab, et ka seal ei olda parkimisel ülearu hoolikad. Pilt on tehtud 19. juulil Vana-Lõuna tänavas. Foto: Neeme Korv

On kummaline, et idufirma, mis visiooni järgi lahendab elulisi muresid, ei pööra piisavalt tähelepanu neile probleemidele, mida ta oma teenustega juurde tekitab. Bolti renditõuksidel läheb Tallinnas neljas hooaeg, aga liikluskultuur ei taha kuidagi paraneda. See ei parane enne, kui ettevõte oma vastutust ei tunneta ja kliente korrale ei kutsu, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Kakatriibiklus avalikes käimlates on piinlik probleem. Astud kabiini ja näed, et eelkäija on lahkunud enda järelt koristamata. Nüüd on kaks ebamugavat võimalust, kas ohkad ja roogid kellegi järel või püüad kabiini vahetada. Viimasel juhul võid sattuda väljudes silmitsi järgmise kundega, kellele kinnitad: “Tõesti, mina seda ei teinud!” Sest häbi on.

