Coop Liisingu juht: elektriautosid ostavad edukad ja kõrgepalgalised, keskmine hind 79 000 eurot

Coop Liisingu juht Martin Ilves Foto: Coop Pank

Müügistatistika põhjal ostavad uusi elektriautosid eelkõige edukad ettevõtjad ja kõrgepalgalised spetsialistid, suuremat nõudlust nende vastu hoiabki peamiselt tagasi kõrge hind, kirjutab Coop Panga liisingu äriliini juht Martin Ilves.

2022. aasta kaheksa kuuga registreeriti Eestis 465 uut elektriautot, seal hulgas augustis 55 sõidukit. Autode müügi- ja teenindusettevõtete liidu (AMTEL) andmetel on uute elektriautode müük kasvanud aastaga koguni 45 protsenti. Samas moodustab nende osakaal uute sõiduautode kogumüügist kõigest veidi üle 3 protsendi. Euroopas tervikuna on elektriautode turuosa märgatavalt suurem – ligi kümnendik uutest autodest on elektrilised.

