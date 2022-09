KIKi spetsialistid: võtame Euroopa otsetoetustest rohepöörde tegemisel tuge

Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg (vasakul) ning ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuht Rita Jürmann Foto: Aron Urb

Euroopa otsetoetustel on suur potentsiaal aidata keskkonna heaks palju ära teha. Teiste riikide projektidega konkureerimist ei maksa peljata, kirjutavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg ning ringmajanduse ja ressursisäästu valdkonnajuht Rita Jürmann.

Euroopa otsetoetused pakuvad suurepärast võimalust anda hoog sisse suurtele keskkonnaprojektidele, milleks Eestis jagatavatest toetusest sageli napib. Euroopa Komisjon on käivitanud rea fonde, et anda rohepöörde elluviimisele ja kliimaneutraalsuse saavutamisele jõuline tõuge. Need pakuvad võimalusi ka Eestile, kusjuures panustada saavad kõik – toetusi jagub nii ettevõtetele, teadusasutustele, mittetulundussektorile kui ka avalik-õiguslikele asutustele.

