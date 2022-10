Tarmo Ulla: ettevõtjate panus haridusse saaks olla veelgi suurem

Swedbanki juhatuse liige ja Noored Kooli nõukogu esimees Tarmo Ulla. Foto: Erakogu

Eesti haridusmaastik pole sugugi nii ühtlane, kui oleme harjunud arvama, ning kui lasta Eesti hariduse probleemidel eskaleeruda, siis oleme tõesti varsti vaimupimeduses. Seejuures peaksid ettevõtjad üha enam kaasa rääkima ja panustama, kirjutab Swedbanki juhatuse liige ja Noored Kooli nõukogu esimees Tarmo Ulla.

Olles lapsest saati tegelenud meeskonnaspordiga – käsipalliga –, olen näinud, kuivõrd erinevaid lähenemisi noored vajavad selleks, et oma potentsiaali avada. Ühel talendil on vaja keskenduda tehnikale, teisel taktikale, üks vajab treenerilt rohkem analüüsi, teine kaasatust. Tähtis on individuaalne lähenemine, üks šabloon ei sobi kõigile.

