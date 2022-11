Joel Volkov: valimisloosungid on nagu tühjad pudelid

Foto: Kuvatõmmis

Loosung ise ei maksa ju tuhkagi – tegemist peaks olema kokkuvõttega sisust, mida erakond pakub valimistel, aga tegelikult on need kui tühjad pudelid, kirjutab Tanki loovjuht Joel Volkov.

Me Tankis põhimõtteliselt ei teeninda erakondi, kuna poliitreklaam ei ole tegelikult reklaam reklaamiseaduse mõistes, vaid täiesti eraldi platvormil seisev propaganda. Me ei ole propagandaagentuur, kuna see valdkond eksisteerib väljaspool seadust ja ühiskondlikke kokkuleppeid. Selle tegevuse üle puudub sisuline kontroll, kuna tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet ei valva poliitpropagandat, vaid seda teevad teised poliitikud järelevalvekomisjonis, mis on ju nonsenss – kitsed kärneriks.

