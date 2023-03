Ettevõtlusprofessor: tasuta teenuste võlu ja valu poliitikas

Kui kiitmine tulemust ei paranda

"Sa oled ilus!", "Sa oled tubli!", "Sa suudad!", "Sa oled nii väärtuslik!", "Sa oled nii eriline!". Neid ja veel paljusid sarnaseid kiitusi oleme harjunud jagama endale ja teistele. Seda õpetatakse ka juhtidele, sest see pidavat hästi mõjuma enesehinnangule ja eelkõige usule endasse. Ent kas see aitab alati kaasa paremale tulemusele mis tahes teemas, on pehmelt öeldes kaheldav.

"Sa oled ilus!", "Sa oled tubli!", "Sa suudad!", "Sa oled nii väärtuslik!", "Sa oled nii eriline!". Neid ja veel paljusid sarnaseid kiitusi oleme harjunud jagama endale ja teistele. Seda õpetatakse ka juhtidele, sest see pidavat hästi mõjuma enesehinnangule ja eelkõige usule endasse. Ent kas see aitab alati kaasa paremale tulemusele mis tahes teemas, on pehmelt öeldes kaheldav.