Arvamused

13. aprill kell 10:05







Ivar Mägi: kaotame kunstliku barjääri Balti ja Skandinaavia aktsiaturgude vahel

Börsikaupleja Ivar Mägi Foto: Ago Tammik

Euroopa Liit loodi vaba ühisturu tekkeks ja riikidevaheliste barjääride harmoniseerimiseks, aga üha karmimad ja kulukamad regulatsioonid toovad tegelikult kaasa ühisturu fragmenteerumise väiksemateks tükkideks, kirjutab börsikaupleja Ivar Mägi arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kui Euroopa Liidu olulised aluspõhimõtted on kaupade, teenuste, inimeste ja kapitali vaba liikumine üle kogu Euroopa Liidu territooriumi, siis miks on Balti aktsiaturud segregeeritud ja ühisest Nasdaqi põhjala börsisüsteemist välja lõigatud? Standardvastus läbi ajaloo on olnud, et Balti ettevõtted "ei paista muidu silma" ja "kaovad" niimoodi investorite tähelepanu alt ära. Aga kas Soome ettevõtted on Põhjala ühendbörsil "ära kadunud"?