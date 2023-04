Kiievi politoloog: verine liit Euroopa vastu. Kuidas Iraan ja Armeenia aitavad Venemaal Ukrainat pommitada

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja Iraani välisminister Hossein Amir-Abollahian tänavu 29. märtsil Moskvas. Foto: AP/Scanpix

Euroopa Liit peab astuma samme, et lõhkuda Ukraina ja tegelikult kogu Lääne vastu tegutsev kolmnurk – Venemaa, Iraani ja Armeenia koostöö, kirjutab Kiievi politoloog Igor Chalenko.

Haagi rahvusvaheline kriminaalkohus esitab eeldatavasti lähitulevikus Venemaa presidendile Vladimir Putinile ja tema kaasosalistele uued süüdistused sõjakuritegudes ning väljastab nende kohta veel ühe rahvusvahelise vahistamismääruse. Esimene sõjakuritegu, milles neid kahtlustatakse, on Ukraina laste röövimine ja deporteerimine Venemaa territooriumile. Hinnanguliselt on Venemaa röövinud vähemalt 10 000–15 000 Ukraina last. Kindlasti on vaja esitada uus süüdistus Ukraina tsiviiltaristu tahtliku ja metoodilise hävitamise eest.