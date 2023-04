Arhitektide liidu juht: tööõnnetus ja tõrvatilk muidu lootustandvas võimuleppes

Andro Mänd. Foto: Reio Avaste

Ruumiameti koalitsioonilepingusse kirjutamise eest tuleb uut valitsust kiita, killustumisest tuleb lahti saada, kirjutab Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Elukeskkonna arengu vaatevinklist on oluline, et koalitsioonilepingus on kirjas omavalitsuste tulubaasi suurendamine. Praegu ei suuda enamik Eesti omavalitsusi paljude teiste teenuste kõrval tagada kvaliteetset linna või valla planeerimist, mistõttu toimub linnade ja kohati ka riigi planeerimine lapiteki meetodil, kus arendus käib krundi kaupa ning avaliku sektori rahastused on projektipõhised.