Jussi Pärnpuu: hinnad kõrged? Kui ostetakse hapukurki 1 euro tükk, on inin mõttetu!

Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu Foto: Andres Haabu

Kui veel 3-4 aastat tagasi oli tavatarbimise hindadel mingigi loogika, siis hetkel see täiesti puudub, kirjutab ettevõtja, Auto 100 juhatuse liige Jussi Pärnpuu vastuse Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Eks ta ole nii ja naa. Alati ei ole hinnad ettevõtjate voli. Cirka aasta jooksul on imporditud kauba hind tõusnud 10%, hinnatõus 10% hulgis tähendab hinnatõusu 17–20% jaes. Marginaale on pigem vähendatud, et seda hinnapõrget leevendada. See puudutab kestvuskaupu.