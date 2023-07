Joosep Põllumäe: viie päeva töö on nelja päevaga täiesti tehtav, kui ...

"Lisaks sellele, et nelja päeva pikkuse töönädala puhul tuleb lihtsalt ülesannete kallal tempokamalt töötada ja vältida tähelepanu hajumist, on oodatud tulemuste saavutamise juures tähtis roll ka päris muutustel igapäevases töövoos," kirjutab suviti nelja päeva pikkust töönädalat praktiseeriv Joosep Põllumäe. Foto: Erakogu

Terve aasta 110% intensiivsusega töötamine ei ole jätkusuutlik, piiratud aja jooksul on see aga ahvatleva hüve ehk täiendava vaba päeva valguses kutsuv ja igati jõukohane, kirjutab suviti nelja päeva pikkust töönädalat rakendavas Elisa tehnoloogiaüksuses töötav Joosep Põllumäe.

Nelja päeva pikkuse töönädala puhul on oodatav tulemus sama mis tavalise töönädala puhul, mis tähendab, et iga tööpäev peab olema veidi tootlikum ja intensiivsem kui tavapärasel perioodil. Kuigi esimese hooga võib tunduda, et see tähendab pidevalt hiliste õhtutundideni töölainel püsimist, siis tegelikult on pea alati võimalik leida viise, kuidas oma igapäevatöö efektiivsemaks muuta. See ongi nelja päeva pikkuse töönädala mõte.