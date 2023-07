Jana Budkovskaja: iduettevõtlus peab ulatuma Tallinnast-Tartust kaugemale

Innovatsioon toetab nõudluse kasvu ning kui muud ressursid ajas ka vähenevad, siis ajaga kaasas käimist au sees hoides ei pea piirkond tuleviku pärast muretsema, kirjutab Prototron Fondi tegevjuht Jana Budkovskaja. Foto: Erakogu

Uuenduslike mõtetega inimesi ja ettevõtteid leidub tegelikult igal pool Eestis. Nüüd tuleks murda mõtteviis, et innovatsioon ja iduettevõtlus on võimalikud ainult suurtes linnades, kirjutab prototüüpimist toetava rahastu Prototron Fondi tegevjuht Jana Budkovskaja.

Eesti on nautimas innovatsiooni tõusulainet, kuid peamiselt piirdub see üksnes suuremate linnadega. Loovaid edasiviivate mõtetega inimesi leidub aga tegelikult pea igas Eesti otsas. Miks nende murrangulistest ideedest laiemalt kuulda ei ole ning mida saaksime teha, et oleks?