CityBee Eesti juht: ainult ühistranspordiga Tallinna autostumist ära ei lahenda

"Linna ühistranspordivõrgustik on oluline, kuid ei saa vastata kõikide vajadustele," kirjutab CityBee Eesti juht Egert Kivisaar. Foto: Erakogu

Taristu ja liikuvuse parandamiseks on viimane aeg võtta vastu muutunud liikuvusvajadusi arvestavad poliitilised otsused ja asuda tegudele. See eeldab, et riik, omavalitsused ja teenusepakkujad teevad omavahel reaalset koostööd, kirjutab CityBee Eesti juht Egert Kivisaar.

Tänavusel Arvamusfestivalil arutasime erinevate osapooltega, kuidas liikuvusviiside ristkasutusega lahendada autostumisega kaasnevaid probleeme ning kuidas arendada süsteemi nii, et tarbija selle omaks võtab. Arutelust jäi kõlama, et liiklejaid häirib, kuidas ühistranspordi peatuste, marsruutide, piletite ja sõiduaegade ehk kogu võrgustiku toimimises ja sujuvuses on tugevaid vajakajäämisi. Seda nii linnades kui ka linna lähipiirkondades.