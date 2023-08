Arto Aas: kas automaksu on praegu üldse vaja?

Arto Aasa hinnangul pole automaksu eesmärk selge. Foto: Raul Mee

Tööandjate keskliidu tegevjuhi Arto Aasa hinnangul pole selge, kas automaksu eesmärk on kaitsta keskkonda, piirata autostumist või koguda riigieelarvesse raha, mille tõttu läheb maksumudel segaseks.

Kuna aga majanduses pole kõige lihtsamad ajad tuleks Aasa sõnul mõelda, kas järjekordne kulude tõstmine ettevõtjatele on üldse hädavajalik. “Eelmisel nädalal kuulsime, et ligi miljardi euroga on riigieelarve laekumised olnud paremad. See on selline kontekst, kus tekib küsimus, kas automaksu praegu ja sellisel kujul on üldse vaja,” küsis ta.