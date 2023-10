Madis Müür: innovatsiooni kirumise asemel tuleb sellesse investeerida

"Viimase kümnendi kiiret kasvu vedas suuresti kulubaasi eelise peale püsti pandud tööstuse võidukäik. See lihtsam osa Euroopale järele jõudmisest on aga praeguseks läbi käidud ja uut arenguhüpet sama mudeliga oodata ei ole kaugeltki realistlik," kirjutab investor Madis Müür. Foto: Liis Treimann

Idusektori edulugu tõi Eestisse ohtralt investeeringuid ja kasvatas inimeste jõukust. Nüüd on vaja ka tööstuses tarkvaraidude kombel innovatsiooni investeerida, kirjutab investor Madis Müür vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Eesti majandus on olnud kuus kvartalit majanduslanguses, tööstus ja eksport on kriisis ning kiiret taastumist sellest ei paista. Euroopale, eelkõige Skandinaaviale säästutootmise aeg on pöördumatult selja taga, need valdkonnad pigem jäävadki nüüdse kulubaasiga ja uues intressikeskkonnas vajuma.