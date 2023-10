VKG arendusjuht: biotoodete tehas lubaks mõne maksutõusu ära jätta

Äri- ja tööstushooned vajuvad: viltune põrand ning praod seinas viitavad probleemile hoone aluspinnases

Praod hoone seinas, vajunud põrandad ning purunenud plaadid on esmane ohumärk sellest, et maja konstruktsioonid on hakanud liikuma. Sellisel juhul tuleks kindlasti ära hinnata konstruktsioonide vajumise ulatus ning tegeleda probleemi põhjusega. Murekoha lahendamiseks on eesmärk tihendada ehitise all olevat pinnast ning seeläbi peatada hoone vajumine. Seda tuleks teha soovitatavalt esimesel võimalusel, vastasel juhul jätkub vajumine ning kaasneda võivad veelgi kulukamad probleemid.

