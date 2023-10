Loomade heaolu spetsialist: Eesti suurtel munatootjatel on viimane aeg puuridest vabanemisse investeerida

"Juba praegu imporditakse suur osa vabapidamise kanade munadest mujalt Baltikumist ja Poolast, sest üle 80% Eestis toodetavast munadest tuleb puurikanadelt. Seega on viimane aeg, et Eesti suuremad munatootjad hakkaksid puurivabale tootmisele üle minema olenemata sellest, kas puurid keelustatakse või mitte," kirjutab loomakaitsja Mirjam Näkk. Pilt on tehtud Saaremaal asuvas mahemunatootmises. Foto: Andras Kralla