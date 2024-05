Andra Orn: kas praegu on õige aeg investeerida kunsti?

Sääsepeletajate müüja: müüme toodet, millesse ise usume

Homeyard OÜ, mis on tuntud kodu- ja aiatoodete poolest, eristub läbimõeldud tooteportfelliga, keskendudes peamiselt sääsepeletajatele. Ettevõtte juht ja omanik Alari Ilves ütles saates “Kiired ja vihased”, et tema ei usu ütlusesse, et hea müügimees müüb kõik tooted maha.

