Eero Raun: õhuke riik on Eesti paratamatus, riigirahandus vajab tegevusauditit

“Eesti iseseisvuse taastanud põlvkond teadis enda nõukogudeaegse kogemuse põhjal, et riik on kehv peremees. Tänased riigirahanduse juhid on järgmisest põlvkonnast, kel seda kogemust pole,” kirjutab Eero Raun. Foto: Erakogu