Liina Maria Lepik: eestlase konflikt – muudkui kripeldab, kuigi teised imetlevad

Liina Maria Lepik. Foto: Rene Riisalu

Meie kogemused ja maailma muutvad edukad katsetused on inspiratsiooniks paljudele. Väiksus ei ole meie nõrkus, vaid tugevus, kirjutab ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse rahvusvaheliste teenuste juht Liina Maria Lepik.

Tänavune konverents Latitude59, üks meie start-up-ettevõtluse iga-aastaseid tähtsündmusi, näitas taas, et Eesti on väike suuruselt, kuid mitte tegude ja tähenduse poolest. Konverents tõi täismaja – üle 4000 osaleja 60 eri riigist, neist 600 välisinvestorit, lisaks veel palju ettevõtjaid, ajakirjanikke ja riigiesindajaid välisriikidest, mis annab tunnistust meie rahvusvahelisest atraktiivsusest. See oli maksimum, mida meie konverentsitaristu praegu võimaldab.