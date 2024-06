Arvamused

11. juuni kell 11:34







Maksuameti juht: me ei taha kontodel nuhkida, vaid üht numbrit aastas

Maksu- ja tolliameti peadirektor Raigo Uukkivi. Foto: Andras Kralla

Maksu- ja tolliameti ettepanek pankadelt kord aastas kontokäibe koondsumma saada on leidnud palju vastukaja, kahjuks aga ka selle sisu vääriti mõistmist, kirjutab ameti peadirektor Raigo Uukkivi.

Maksuameti ettepaneku järgi küsitaks ettevõtte pangakonto käibe summat aasta kohta. Meie ettepanek ei ole saada detailseid andmeid inimeste ega ettevõtete pangakontol toimuvate tehingute kohta.

Näiteks ettevõttel A on pangas kaks kontot, mille aastane käive on kahe konto peale kokku 100 000 eurot. See on ainuke number, mille pank ettevõtte A kohta maksu- ja tolliametile sihitud andmevahetuse ettepaneku kohaselt edastaks. Selliseid andmeid saab kasutada ettevõtete käibe varjamise tuvastamiseks ning leida üles maksudest kõrvale hoidujad.

Kindlasti ei edastataks infot üksiktehingute kohta ja kindlasti ei saaks maksu- ja tolliamet kõnealuse andmevahetusega võimalust pangakontodel ringi vaadata.

Teised juba teevad