Tagasi 16.07.24, 14:21 Värbamiskonsultant: muutusi ei tohi karta – ka inimeste juhtimises mitte Juhtimis- ja tööpraktikate kaasajastamine tõstab töötajate rahulolu ning aitab saavutada edu, kuid selleks tuleb olla üle muutuste pelgamisest, kirjutab värbamisagentuuri Peoplecraft asutaja ja konsultant Mia-Alexandra Aidla.

“Uus põlvkond väärtustab autonoomsust, iseseisvust ja paindlikkust. Töö kvaliteet ja tulemus on olulisemad kui kellast kellani nn tagumikutundide täis istumine,” kirjutab värbamiskonsultant Mia-Alexandra Aidla.

Foto: Erakogu

Muutused on nii äri- kui eraelu vältimatu osa, ent sageli nähakse neid hirmutavate ja keerulistena. Eriti siis, kui need ei lähe kokku meie seniste kogemuste ja arusaamadega. Ometi võivad just need uuendused olla edasiviivaks jõuks, mis toovad kasvu ja arengu.

