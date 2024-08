Tagasi 22.08.24, 06:00 Analüüs: Teherani gambiidis jahib oma võitu Moskva Veel suurema sõja puhkemine Lähis-Idas oleks mitmes mõttes soodne Putini režiimile, kirjutab Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur ja teadusjuht Tomas Jermalavičius Äripäeva essees.

Iisraeli-vastane plakat Iraani pealinna Teherani tänaval. Foto: AFP/Scanpix

Maailm peab jälle hinge kinni – Iraani režiim kaalub just praegu, kuidas vastata Hamasi juhi mõrvamisele Teheranis, tõenäoliselt Iisraeli agentide poolt. Ei saa välistada, et Teheran vastab viisil, mis vallandab Lähis-Idas suurema sõja, kuid mida rohkem aega möödub Hamasi juhi tapmisest, seda väiksem on sellise kataklüsmi oht.

