Tagasi 03.09.24, 16:30 Ehitusbuumi algus ja pööre üüriturul? Või siis… Kas viimane poolaasta on üüriinvestoritele hingamisruumi toonud või on lihtsalt nõrgematel jaks otsa saanud? Kas ehitus kogub tuure ja Rail Baltic läheb lõpuks täishooga käima?

Viimastel kuudel on hulk uusi arendusi ehitusse pandud. Foto: Liis Treimann

Tallinna kasutatud korterite turg üllatas juulis väikse elavnemisega ning esialgsete numbrite järgi kasvas tehingute arv augustis veelgi. See annab küll müüjatele võimaluse kihutada kahtlejaid ostma argumendiga, et kohe-kohe hakkavad hinnad tõusma ja valik jääb ahtamaks, kuid turu taastumise üle on veel vara hõisata.

