Tagasi 09.09.24, 16:45 Alar Karis: mõnes sektoris moonutab riigitoetus majanduskeskkonda Kui mõned sektorid kannatavad riigi kaasabil loodud turuvõimu all, mida naudivad soodustatud ettevõtjad, siis lööme kiilu ette ka majanduse arenemisele, ütles president Alar Karis riigikogu istungjärgu avakõnes.

“Ma ei leia, et parlamendi töö tulemust peaks mõõtma selle järgi, mitu seadust on vastu võetud. Tõhususe ja viljakuse mõõdupuu on pigem see, kui hästi on õnnestunud mõni üldine eesmärk tõlkida selgeteks ja sihipärasteks õigusnormideks,” ütles president Alar Karis riigikogus. Foto: Andres Haabu

Olen siin, et soovida riigikogule kui Eesti riigi kõrgeimale kogule tegusat sügisistungjärku. Ja jagan teiega oma mõtteid selle kohta, milline on parlamendi roll tänases Eestis. Just nimelt – tänases Eestis.

