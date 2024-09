Tagasi 30.09.24, 14:00 Veljo Konnimois kasumimaksust: nihverdajate ID-kaartidel ärgu olgu kirjas eestlane ega resident Kasumite maksustamine on keeruline majanduspoliitiline teema, mis sõltub palju isiklikest vaadetest ja kus nihverdajate ID-kaartidel ei tohiks olla kirjas eestlane ega resident, leiab masinatööstusettevõtte Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois vastuses Tööstusuudiste arvamusliidrite küsitlusele.

Radius Machiningu asutaja Veljo Konnimois. Foto: Liis Treimann

Ettevõtete kasumite maksustamine on keeruline majanduspoliitiline teema. Mõned võimalikud argumendid selle kasuks aga on.

See vähendab ajutiselt riigieelarve puudujääki, aga pikas perspektiivis anname väära signaali. Olen nõus Äripäeva peadirektori Igor Rõtovi arvamusega, et me ei tohi vanasse kinni jääda.

Tulumaksuvaba periood võib olla tõesti meie jaoks läbi ja me ei kannata seda enam välja. Küsimus on kiusatuses seda maksu mitte tagasi pöörata, kui saabub taas rahuaeg, ja küsimus on, kuhu riik sellest maksust saadava raha suunab.

