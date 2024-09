Tagasi 26.09.24, 14:30 Andri Haran: valitsus, kuhu jääb lubatud maksurahu? Masinatööstuses on põhi peaaegu käes ja nüüd mõeldakse, kuidas siit edasi minna, aga kui valitsus ütleb, et saabunud on maksurahu, siis tegelikult erinevate tasude tõus täies tempos jätkub, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran Äripäeva Infopanga masina- ja metallitööstuse aastaraportile antud kommentaaris.

Masinatööstus ootab siseriiklikult stabiilsust majanduskeskkonnale, et saaks keskenduda oma äri arendamisele, eksporditurgude taastamisele ning kasvatamisele, rõhutab Andri Haran. Foto: Johanna Adojaan

Eesti masinatööstuse olukord on selles mõttes stabiilne, et põhi on peaaegu käes ja mõeldakse, kuidas siit nii lühikeses kui pikas plaanis edasi minna.

Olukorrast parema pildi saamiseks tegime ka küsitluse oma liikmete seas ning konkurentsitult olid kõige suuremad ees seisvad väljakutsed seotud nõudluse ja turgudega.

Kas ja kus taastub nõudlus, kuidas olemasolevaid turge alles hoida ja uusi juurde leida ning mis on selleks vaja teha, et olla jätkuvalt konkurentsivõimeline. Siin on Masinatööstuse Liit alustanud ka oma ekspordiprogrammiga, et paremini toetada ekspordisuuna edendamisel oma liikmeid ja sektorit üldiselt.

