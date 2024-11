Eelmisel nädalal kirjutas Britta Retel Äripäevas, kuidas looduskaitseseaduse eelnõu võimaldab kergekäeliselt kaitse alla võtta näiteks naabri maa. Tegelikult on asi nii, et muudatusega me tõstame looduskaitse alla võtmise ettepanekute kvaliteeti ja vähendame ebavajalikku bürokraatiat, et ei tekiks just nimelt selliseid olukordi.