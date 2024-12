Tagasi 08.12.24, 06:00 Reigo Sindonen: lahendus vananenud kortermajade teemale, ja mitte ainult Edukas Eesti on säästlik ja innovaatiline Eesti. Kirde-Eesti elukeskkonna parandamine aitab lahendada mitmeid sotsiaalseid probleeme ja pakub samal ajal investeerimisvõimalusi, kirjutab Reigo Sindonen arvamuskonkursile „Edukas Eesti“ saadetud artiklis.

Suur osa meie korterelamutest on väga amortiseerunud, pärit eelmisest sajandist. Ehituskvaliteet on kehv ega vasta nüüdisaja standarditele. Ida-Virumaa linnades on vanu ja elamiskõlbmatuid kortermaju kõige rohkem. Kui inimestel ei ole kuskil elada, kolitakse ära ja kaovad maksud ning teenused. Samuti muutub eesti keelele üleminek kordades raskemaks.