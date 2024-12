Tagasi 13.12.24, 14:45 Tõnu Mertsina: enne kui läheb paremaks, tuleb veel veidi rihma pingutada Nõrk kindlustunne ei ole lubanud tarbimisel suureneda, olgugi et ostujõud on kasvanud, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Tõnu Mertsina. Foto: Andras Kralla

Kuigi Eesti majapidamiste tarbimine on veel nõrk, on keskmise majapidamise ostujõud kahel viimasel aastal tasapisi paranenud. Reaalpalk suureneb juba eelmise aasta keskpaigast ja isegi koos maksutõusude mõjuga on netopalk inflatsiooni arvestamata suurenenud.