Vastukaja: kliimapoliitika pilkamine on lihtsalt rumal

Villu Zirnaski artikkel kliimapoliitikast püüab põhjendada kliimapoliitika läbikukkumist sellega, et erinevates Euroopa Liidu riikides ei aseta inimesed kliimamuutust kahe kõige suurema probleemi hulka. Kui avalik debatt sel teemal on kesine, ostujõud on madal ja sõda on piiri taga, siis on mõistetav, et kliimapoliitika pole inimeste jaoks esmane. Kuidas see on seotud aga kliimapoliitika enda vajaduse või sisuga ning veel enam, kuidas selle põhjal paremini töötav kliimapoliitika luua, jääb arusaamatuks.