Tagasi 23.01.25, 16:30 Märt Meesak: maksuauto ukerdab kraavikursil Valitsus käitub majandusega nagu algaja autojuht, kus gaasi asemel vajutab pidurit ja vastupidi, kirjutab ettevõtja ja Vabaerakonna esimees Märt Meesak.

kalkulaator, maksud, raamatupidamine Foto: Julia-Maria Linna

Uus aasta on alanud ning maksufestival rakendunud. Tänavu on realiseerumas praeguse ja eelmise valitsuse maksutõusud, uued maksud ning aktsiiside tõstmised. On kindel, et pihta saavad sellega kõik Eesti inimesed ja ettevõtjad.