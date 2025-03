Tagasi 10.03.25, 19:00 Mai-Liis Veinberg: meditsiinilise kanepiga tervislikuma ja jõukama Eesti poole Meditsiinilise kanepi legaliseerimine oleks järjekordne samm tervislikuma, jõukama ja progressiivsema Eesti suunas, kirjutab Mai-Liis Veinberg arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Meditsiinilise kanepi kasud ei piirdu ainult tervisega – need ulatuvad ka majanduskasvuni,” kirjutab Mai-Liis Veinberg. Foto: Erakogu

Innovatsioon ja areng on Eestis alati olulised olnud, kuid veel on kasutamata võimalus muuta meie tervishoiusüsteemi, majandust ja ühiskondlikku heaolu meditsiinilise kanepi legaliseerimise näol. Kuigi kanep on mõnel pool endiselt vastuoluline, näitab üha kasvav teaduslike tõendite kogum, et selle kasud kaaluvad üles võimalikud riskid. Sellised riigid nagu Kanada, Saksamaa ja Malta on juba meditsiinilise kanepi kasutusele võtnud ning tulemused on olnud silmapaistvad.