Tagasi 09.03.25, 06:00 Raul Pirbe: üürilaen aitaks noored oma koduni Esimese kodu ostul käib paljudele üle jõu sissemaksunõue, selle võiks asendada üürilaenuga, kirjutab Raul Pirbe arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Mida tähendab edukus? Ühele uhket autot, teisele maja, kolmandale aga suutlikkust joosta maraton lõpuni. Nii palju kui on inimesi, on ka edukuse erinevaid tähendusi.

Loomariigis on asi märksa lihtsam. Edukas on see, kes saab järglasi. Mis järglaste saamist soodustab? Loomulikult sobiv keskkond, elupaik. Seda on Eesti riik mõistnud, vähemalt mingil määral, sest on ju kehtestatud pesitsusrahu. Aga kuidas on lood inimestega?

Ka inimestel on vaja sobivat keskkonda, oma pesa, et luua pere. Kahjuks on päris oma kodu soetamine paljude jaoks kättesaamatu unistus. Olude sunnil elatakse kas vanamate juures või üürikorteris. Oma kodu ei osteta, sest sageli on nõutav sissemakse liiga suur. Aga kui kaotaks sissemaksenõude ära? Kas see aitaks? Jah. Siin tulebki mängu üürilaen.

Ranged tingimused Paljude noorte esimeseks oma koduks on üürikorter, mis võetakse sõpradega ülikooliõpingute ajaks mitme peale ja hiljem kas siis üksinda või elukaaslasega. Nii oli ka minu puhul. Pärast ülikooli kolisime elukaaslasega kahetoalisse üürikorterisse, mille üür oli umbes 250 eurot kuus ning talvekuudel pidime koos kommunaalidega tasuma ligi 500 eurot. Aasta oli siis 2012. Summa oli meile suur, aga võlgu ei jäänud me kordagi. Lõpuks otsisime uue elukoha, kus oli vähem ruumi, aga ka kulud olid madalamad. Kui omanik otsustas üürihinda tõsta, pidasime mõistlikumaks päris oma kodu osta. Meil oli endal pisut kõrvale pandud ja vanemate abiga saime vajaliku sissemakse kokku. Laenukalkulaator näitas kolmetoalise eest väiksemat kuumakset kui ühetoalise üürikorteri ühe kuu üür. Ühest pangast tuli laenutaotlusele negatiivne, teisest õnneks positiivne vastus. See näitab, et ka vajaliku sissemakse olemasolu korral ei ole eluasemelaenu saamine garanteeritud. Üürilaen olekski eluasemelaen ilma sissemakseta. Tegu on võimalusega algne üürikorter endale hiljem päriseks osta. Kes peaks küll sellist laenu andma? Tavatingimustel ilmselt mitte keegi. Aga oletame, et inimene otsib pikaajalist eluaset ja suudab enda kinnitusel selle eest ka tasuda. Üürileping ju sõlmitakse suures osas ausõna peale. Lisandub veel ühe kuu üür tagatisena. Oletame, et ta ei jääks kümne aasta jooksul mitte kordagi maksetega hiljaks. Usaldusväärne ja pikaajaline üürnik on ju iga korteriomaniku unistus. Lisaks kõrgele tootlusele. Seega inimesel võikski olla üürilepingu sõlmimisel valik, kas ta üürib korterit tavatingimustel või võimalusega see hiljem päriseks osta. Tingimused oleksid muidugi rangemad. Ostuvõimalus tekiks näiteks kümne aasta möödudes, kui üürimakse pole kordagi hilinenud ja ühe kuu üür on 35% kõrgem kui ilma ostuvõimaluseta üürides. Kui makse siiski maksimaalselt ühe kuu hilineb, tuleb korter vabastada.

Kümne aasta möödudes sõlmitav ostuleping võiks siis vastata eluasemelaenu tavatingimustele ja tasutud üür läheks sissemaksena arvesse. Kui suudetakse üürida korterit, suudetakse tasuda ka laenumakset, mis on sageli nagunii madalam kui ühe kuu üür.

Piloteerime Tallinnas ja Tartus

Üürilaenu andjaks ei sobi ilmselt väikeinvestor, kellel ongi üks või kaks üürikorterit, ja taolisel viisil ostetaval kinnisvaral võiks olla ka hinnalagi, sest eesmärk on siiski anda võimalus oma esimese kodu ostuks, mitte kinnisvara arvelt rikastumiseks.

Eks täpsemate tingimuste üle annab vaielda, aga laias laastus oleksid need sellised. Taolist teenust sobiks ennekõike pakkuma Eesti riik. See oleks tohutu hüpe rahvastiku-, regionaal- ja julgeolekupoliitikas. Riigi julgeolek on suurem, kui riigis on inimesi ja nad kõik ei ela vaid paaris tõmbekeskuses.

Praegused lastetoetused ja üürimajad seda probleemi ei lahenda. Lastetoetusi tõstes kulud vaid suurenevad. Üürimaju juurde ehitades kulud vaid suurenevad. Olemasolevad üürimajad võikski üürilaenuga ühe korteri kaupa maha müüa. Riik vabaneks kuludest, saaks toimiva korteriühistu ja suurema julgeoleku.

Kui inimesel on oma kodu või võimalus see osta, ei lähe ta välismaale õnne otsima. Ta jääb Eestisse ja näeb rohkem vaeva, et siin tööd leida ja seeläbi riigile maksutulu teenida.

Pilootprojekti võib läbi viia Tallinnas või Tartus ja edu korral teha seda igas maakonnas, sest kõik ei soovigi suurlinnadesse elama minna. Seejärel oleks võimalik seda eeskujuks tuua kogu maailmas.

Üürilaenu võiksid pakkuda ka suurettevõtted, nagu Wise või Bolt. Wise juba raputas pangandussektorit ülekandeteenusega. Tema tütarettevõte OtherWise võiks raputada laenuturgu.

Bolt võiks kasutada Eduka Eesti konkursi 2024. aasta võiduideed ning ehitada või osta viie protsendi klubi toetusel üürilaenuks sobilikku kinnisvara. Samuti on investoreid, kelle portfellis on 70+ üürikorterit. Ühe võiks ju suurema eesmärgi nimel üürilaenuga ära müüa.