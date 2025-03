Tagasi 15.03.25, 10:00 Jan-Daniel Peterson: inimestel puudub veel üks "tasku" Eelarvestamise hõlbustamiseks ja rahatarkuse edendamiseks tuleks luua automaatne raamatupidaja, kirjutab Jan-Daniel Peterson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Jan-Daniel Peterson. Foto: Erakogu

Riigi alus on rahvas ning mida õnnelikum on rahvas, seda õnnelikum riik ja vastupidi. Edukas Eesti tähendab edukat rahvast. Rahaasjad peab korras hoidma nii riik, ettevõtted kui ka eraisikud. Aina olulisem on eelarvestamine ehk rahakoti sisu liikumise jälgimine.

Oktoobris 2023 SEB korraldatud tarbijauuringust selgus, et Eestis elavatest inimestest 34% ei säästnud viimase poole aasta jooksul midagi. Arvestades, et majanduslik seis sõltub ka paljudest välistest teguritest, on sellegipoolest igal inimesel võimalik vastutus võtta enda elu ehk oma rahakoti eest.

Minu idee on luua automaatne raamatupidaja nii isiklikuks tarbeks kui ka ettevõtete ja avaliku sektori asutustele – Tasku (või ingl k nimetusega Pocket). Tasku oleks rakendus telefonile, portaalina veebis kui ka allalaaditava tabelina Exceli-formaadis.

Minu idee on luua automaatne raamatupidaja nii isiklikuks tarbeks kui ka ettevõtete ja avaliku sektori asutustele – Tasku (või ingl k nimetusega Pocket). Tasku oleks rakendus telefonile, portaalina veebis kui ka allalaaditava tabelina Exceli-formaadis.

Eesmärk on virtuaalne ostutšekkide ning arvekviitungite kogum, mis kajastab peamiselt raha väljavoolu "taskust". Tšekid tulevad automaatselt sinu kontole (läbi ühtse süsteemi) ning neid oleks võimalik üles ka pildistada. Praegu on telefonidel võimalus pildil olevat trükitud kirjas teksti kopeerida ja kleepida teise asukohta. Teadliku tarbimise poole Eraisiku vaatest võiks Tasku aidata inimesel saada detailset infot, kuhu tegelikult raha läheb. Vägagi võimalik, et mõni pirukas, kangem jook või muu patt jääks niiviisi silma. Viimastel aastatel on nii internetipangas kui pangaäppides tekkinud jooksva eelarve skaala, näitamaks raha kasutamist ja kulutuste jaotumist kategooriatesse. Paraku on sellest vähe abi, sest nii kajastub rohkem käive kui eelarve ja kulutused. Seda just juhul, kui inimene teeb ka makseid, mis ei ole seotud igapäevaste väljaminekutega – nt suurem ost, milleks on eelnevalt kogutud vms. Tarbimisajastu soosib tarbimist ning suurem osa oste tehakse emotsioonide põhjal. Kuna toit muutub aina kallimaks, tekib kaks olulist osa. Esiteks aitaks Tasku tšekkidel olevad tooted lahterdada kategooriatesse ning teha ostukorvide põhjal sektordiagramme – nii selguks, kui suur osa ostukorvist moodustavad puu- ja juurviljad jne. Lisaks annab Tasku võimaluse inimestel hindu paremini võrrelda ja optimeerida ostukorvi. Tasku abiga saaks teada, kas eelmine kord oli piim odavam kui tänasel poeskäigul või kas ostukorv kokkuvõttes odavnes või kallines teise poeketi valimisega. Juba ühest ostukorrast tekib inimesel ülevaade paremate valikute võimalikkusest. Iga poeskäiguga on võimalik ostutšekist loobuda juba täna, kuid nii kaob inimestel ülevaade ostude sisust. Erinevad poed võimaldavad virtuaalseid ostutšekke läbi oma poeketi rakenduste.

Kuna inimesed optimeerivad ostukorvi erinevates toidupoodides valitud toodete ostmisega ning oste sooritatakse ka nt apteegis, riide- ja elektroonikapoodides, aitaks Tasku koondada kõik tšekid ühte rakendusse. Nii väheneb vajadus erinevate rakenduste allalaadimiseks enda seadmetesse. Kindlasti ütleb ka looduskeskkond meile tänusõnad.

Raamatupidamine lihtsamaks.

Ettevõtetel tõuseks Tasku olulisus esile ilmselt raamatupidamisel. Raamatupidamine on peamiselt käsitöö, ehkki digiajastu on seda ühel või teisel moel veidi kaasajastanud. Trükkida tuleb info Excelisse ning seejärel programmeerida arvutustabelid vastavalt soovitud vajadusele.

Kui virtuaalsed ostutšekid oleksid ühes kohas, muudaks see ka ettevõtte raamatupidamise tunduvalt lihtsamaks. Vaid paari klikiga on võimalik teha päringuid sarnaselt Excelile või muudele analoogidele. Erisuseks tüütu trükkimise eemaldamine raamatupidamise protsessist, töö kiirendamine ning trükkimisest ehk inimfaktorist tulenevate vigade elimineerimine.

Abielulahutuste ja tülide üks peamisi põhjuseid on raha. Tasku võimaldaks luua perekonna gruppe või ostutšekkide saatmist teistele isikutele, et lisada perekonna ühised kulutused (toit, kommunaalid jm) ühte "taskusse". Sarnaselt saaksid ettevõtted luua ühise arveldamise kontode gruppe.

Tasku aitaks luua ka ühtse keskkonna internetipoodides maksete sooritamiseks. Pesumasina ostmisel saab ettevõte raamatupidamisse kirja müügitšeki, eraisik eelarvesse ostutšeki ja seejuures on garantiitšekk ka virtuaalselt alati olemas.

Mitu kärbest ühe hoobiga

Võitja oleks ka riik, sest mahuka riigieelarve haldamine on keeruline ülesanne. Tasku aitaks hallata maksumaksja raha paremat kasutust ning võimaldada seejuures selle läbipaistvust rahvale. Omaette kasu lõikaksid ka statistikaameti päringuspetsialistid, kellel avaneks võimalus erinevate statistiliste andmete korjamiseks.

Programmi ülesehitus peaks olema võimalikult lihtne ning ulmeliselt vinge kunstilise disainita. Hea tasku ei sõltu värvist, kujust ega materjalist. Hea tasku peab mahutama hästi ning ei tohi olla auklik. Seda mõtet tuleks Tasku loomisel ka silmas pidama.

Eestimaale ei ole pärandatud suurt kogust maavarasid, kuid meie edu võti on inimesed. Tasku aitaks Eesti majanduses taasluua usku meie digipotentsiaali, mis on juba täna (nt riigi haldus- ja andmebaaside vaatest) muust maailmast ees. Innovatiivsus, aina kasvav tervisliku toitumise trend ja inimeste rahaprobleemide lahendamine müüvad end kogu maailmale ise maha.