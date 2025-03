Tagasi 22.03.25, 06:00 PRIA peadirektor: muretsen toidujulgeoleku ripakile jäämise pärast Põllumajandust ja toidutootmist väärtustav riigijuhtimine on meie kõigi huvides, seda ei tohiks muude teemade sisse ära pudistada, kirjutab PRIA peadirektor Margus Noormaa.

“Kui me ei sea toidutootmise ja maaelu arengut prioriteediks, on selle hind meile liiga kõrge,” rõhutab PRIA peadirektor Margus Noormaa. Foto: PRIA

Valitsusremondi, bürokaatiakärbete ja tõhustamise valguses on paslik meelde tuletada eesti rahvatarkust: ära hammusta kätt, mis sind toidab. Mind teeb murelikuks, et valitsuse plaanitavate reformide ja muudatuste käigus on üleüldse lauale käidud võimalus liita valitsuse tasandil toidujulgeoleku, -tootmise ja regionaalvaldkonna teemasid millegi muu hulka.

Need valdkonnad ei tohi jääda vaeslapse rolli, kelle eest mitte keegi ei seisa. Põllumajandus ja toidutootmine vajavad tugevat eestkõnelejat, selget fookust ja tõhusat juhtimist. Põllumajandus pole pelgalt üks majandusharu, vaid lahutamatu osa riigikaitsest ja sisejulgeolekust.

On ülioluline, et me ei laseks strateegiliselt tähtsatel teemadel hajuda ning tagaksime põllumajandussektorile vajaliku tähelepanu ja toetuse. Edukas maaelu on Eesti riigi alustala ning põllumajandussaadused ja toidukaubad on Eestis oluline ekspordiartikkel.

Puudutab igaüht meist

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) esinaine Kerli Ats rõhutas pöördumises valitsusele, et põllumajanduse ja toidutootmise fookus peab säilima eraldiseisva ministeeriumi tegevuses ja nimes. Toetan seda seisukohta täielikult!

Tänases geopoliitilises olukorras, kus toidujulgeolek on riigi kaitsevõime lahutamatu osa, on kriitilise tähtsusega, et meil oleks selles valdkonnas selge ja eesmärgistatud juhtimine kõige kõrgemal poliitilisel tasemel. Meie fookusteemade pudistamine muude (majandus)teemade hulka teeb liiga reaalseks ohu, et meie toidutootjate eest seismise ülesanne langeb ümberkorralduste käigus kuskile n-ö kahe tooli vahele ning pole enam kellegi asi.