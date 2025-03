Tagasi 21.03.25, 17:59 Laura Vilbiks, Marilin Eessalu: keskkonnaregulatsioonide lõdvendamine ohustab meid ennast Konkurentsivõime parandamine on vajalik, kuid see ei tohi tulla looduse ega inimeste heaolu arvel. Keskkonnaregulatsioone nõrgendades teeme endale karuteene, kirjutavad Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks ja Eesti Rohelise Liikumise tegevjuht Marilin Eessalu.

Eestimaa Looduse Fondi kliimapoliitika ekspert Laura Vilbiks (vasakul) ja Eesti Rohelise Liikumise tegevjuht Marilin Eessalu. Foto: Kollaaž/Ivo Krustok/Martin Eessalu

Moodustuv võimuliit on andnud mõista, et soovib looduskaitselisi piiranguid lihtsustada ja vähendada, et inimesed ja ettevõtted „saaksid oma asju paremini ajada“. Looduskaitse nõrgendamine bürokraatia vähendamise sildi all on ohtlik tee, sest kogu meie elu, sealhulgas majandus, sõltub loodusest ning neid omavahel vastandades saeme oksa, mille peal ise istume.